السودان.. بعد استقرار لشهور الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه





قال متعاملون مع الأسواق الموازية للعملات إن هنالك تغييراً طرأ على أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني بعد شهور من الاستقرار.

وأكد عدد منهم على هبوط قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ الأسبوع الماضي مبينين أن سعر شراء الدولار سجل في تداولات اليوم 586 جنية فيما بلغ سعر البيع 583 جنيه.

وأشاروا إلى هنالك طلب على العملات الأجنبية منذ بداية العام الجاري مضيفين أن غياب الموازنة العامة للدولة وعدم الكشف عن تفاصيلها جعل كثير من الشركات ورجال الأعمال تلجأ إلى شراء العملات الأجنبية لحفظ قيمتها إلى حين وضوح الرؤية.

باج نيوز