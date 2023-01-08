ولاية سودانية تعلن تعديل التقويم الدراسي





أصدرت وزارة التربية والتوجيه ـقطاع التعليم بالبحر الأحمر، الأحد، قرارًا قضى بتعديل التقويم الدراسي لفترة الفترة الأولى للعام الدراسي 2022 ـ 2023.

جاء ذلك بحسب خطابٍ ممهور بتوقيع مدير عام قطاع التعليم المكلّف هاشم علي عيسى علي، أطّلع عليه”باج نيوز”.

ونصّ القرار على أنّ تبدأ إجازة الفترة الأولى من التاسع من يناير وتنتهي في الثامن والعشرين من ذات الشهر، على أنّ تكون بداية الفترة الثانية في التاسع والعشرين من يناير.

ويشمل القرار جميع المراحل التعليمية قبل المدرسة، ابتدائي، متوسط وثانوي حكومي وغيرحكومي.

باج نيوز