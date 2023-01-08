مانشستر سيتي يبعثر صفوف تشيلسي برباعية نظيفة





اكتسح مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي برباعية نظيفة، مساء اليوم الأحد، ليتأهل إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل أهداف سيتي كل من رياض محرز (23، 85 من ركلة جزاء) وجوليان ألفاريز (30 من ركلة جزاء) وفيل فودين (38).

في الدور الرابع، سيلعب مانشستر سيتي مع الفائز من موقعة مساء الإثنين، بين آرسنال وأوكسفورد.

وأراح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، مجموعة من اللاعبين الأساسيين، على رأسهم إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين والحارس إيدرسون.

أما مدرب تشيلسي جراهام بوتر، فأشرك الشاب بشير هومفريز أساسيا كظهير أيمن، مقابل تواجد الشاب الآخر لويس هال على الناحية اليسرى.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات اللقاء منذ بدايته، لكنه لم يهدد مرمى تشيلسي فعليا حتى الدقيقة 12، عن طريق لعبة خلفية من فيل فودين مرت من خلالها الكرة بجانب المرمى، لكن الدولي الإنجليزي، كان ارتكب مخالفة قبل التسديدة.

ومرر لاعب برناردو سيلفا كرة ساقطة فوق المدافعين، وصلت إلى لاعب سيتي الشاب كول بالمر، الذي اختار التسديد نحو المرمى بدلا من التمرير إلى ألفاريز، ليهز الشباك الجانبية من الخارج.

واحتسب الحكم ركلة حرة لمانشستر سيتي بعد مخالفة ارتكبها هال بحق الدولي الجزائري محرز، الذي انبرى لتنفيذ لركلة، ليضع الكرة من فوق الحائط إلى داخل الشباك في الدقيقة 23.

وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيتي، بعد لمسة يد على مهاجم تشيلسي كاي هافيرتز، ونفذ الأرجنتيني ألفاريز الركلة بنجاح في الدقيقة 30.

وفقد جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، الكرة بضغط من رودري وفودين، والأخير مرر إلى ألفاريز الذي سدد في مكان وقوف الحارس كيبا أريزابالاجا بالدقيقة 35.

وبعدها بدقيقتين، علت تسديدة مقوسة من محرز مرمى تشيلسي، قبل أن يضيف فودين الهدف الثالث في الدقيقة 38، عندما قابل تمريرة عرضية نموذجية من الظهير الأيمن كايل ووكر، بلمسة واحدة داخل الشباك.

وفي الدقيقة لأخيرة من الشوط الأول، أثمرت لعبة جماعية، عن وصول الكرة إلى بالمر في الناحية اليسرى، فأرسل اللاعب الشاب كرة زاحفة بمحاذاة المرمى، فشل ألفاريز في الوصول إليها.

وأجرى تشيلسي تبديلا مزدوجا بين الشوطين، دخل على إثره دينيس زكريا وداترو فوفانا مكان كوفاسيتش وهافيرتز، وأنقذ الحارس أورتيجا مورينو مرمى سيتي من تسديدة مايسون مونت في الدقيقة 55.

وحاول تشيلسي تحسين أدائه عبر إدخال سيزار أزبيليكويتا والشاب أماري هوتشينسون مكان جورجينيو وزياش، لكن طريقة تمرير الكرة بدت بطيئة، لتحرمه من شن هجمات خطيرة.

ومرر برناردو سيلفا الكرة إلى محرز، الذي شق طريقه من الجهة اليمنى، قبل أن يسدد بيساره كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 72.

وحصل هوتشينسون على الكرة من أزبيليكويتا، ليطلق تسديدة يسارية طموحة لم تبتعد كثيرا عن المرمى في الدقيقة 74.

وتعاون هوتشينسون مع البديل الآخر كارني تشوكويميكا، والأخير مرر إلى زكريا الذي ارتدت كرته من الدفاع لتمر فوق المرمى في الدقيقة 78.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لمانشستر سيتي، بعد تعرض فودين للإعثار من قبل كوليبالي، ونجح محرز في تسديد الركلة مضيفا الهدف الرابع في الدقيقة 85، ومرت باقي الدقائق بلا جديد.

موقع كووورة