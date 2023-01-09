تايمز أوف إسرائيل: تطورات سياسية بالخرطوم وتل أبيب الخرطوم جمدت التطبيع





أرجعت صحيفة تايمز أو إسرائيل تجميد التطبيع بين الخرطوةم وتل أبيب للتطورات الحالية في كلا البلديين سياسياً فضلاً عن تغّير الإدارة الأمريكية. وقالت الصحيفة خلال الأيام الأخيرة من رئاسة الرئىيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نجحت الإدارة الأمريكية في إقناع السودان بالانضمام إلى اتفاقات إبراهام ولكن لسوء الحظ ونظراً لتغيّر الإدارة الأمريكية والتطورات المحلية في كل من إسرائيل والسودان، تم تجميد التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب لافتة إلى أن الوضع يحتاج إلى دفعة نهائية من كلا الجانبين.

ولفتت الصحيفة إلى المكاسب المشتركة للبلدين من التطبيع وقالت إن السودان الواقع بين إثيوبيا ومصر وإرتريا وجنوب السودان، سيستفيد من علاقات إسرائيل مع هذه الدول فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية وقضية سد النهضة فضلاً عن علاقة إسرائيل بواشنطن واللوبي الإسرائيلي المؤثر هناك، الأمر الذي يمكّن الخرطوم من الحصول على المساعدات المالية والعسكرية من واشنطن.

ووفقاً للصحيفة فإن التطبيع سيمكن تل أبيب أيضاً من حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية في البحر الأحمر فضلاً عن الوصول للمنتجات السودانية الزراعية واللحوم والمياه العذبة.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي