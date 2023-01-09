زحام شديد على تعيينات المعلمين الجدد





رصدت (المصادر) تدافعاً كبيراً وسط خريجي وخريجات كليات التربية وكليات أخرى خاصة النساء، على التقديم للوظائف الجديدة للمعلمين التي تم الإعلان عن إجراء معايناتهم مؤخراً.

وعلمت الصحيفة أن هناك عدداً كبيراً من المعلمين والمعلمات المُتعاونيين يعملون منذ فترة طويلة بلا مرتبات في انتظار التعيين بينهم من قضى عدة سنوات متعاوناً بلا أجر في انتظار التعيين. وسط أنباء عن أن الوزارة المختصة وبحسب تسريبات تعتزم الوزارة طرح (8500) وظيفة جديدة للتدريس، فيما يحمل رخصة التدريس حوالي (5) آلاف من الخريجين.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي