الإرصاد: توقعات بإنخفاض تدريجي في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية – وحدة الانذار المبكر أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضاً تدريجيا ً في معظم أنحاء البلاد. وأضافت الهيئة أن أعلى درجة حرارة متوقعة لليوم هي 35° م في كل من القضارف ، أبو نعامة والدمازين وأدنى درجة حرارة متوقعة لصباح الغد هي 07.0°م في مدينة الفاشر. وأشارت الهيئة لنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ، أواسط وغرب البلاد ،وأبانت الهيئة أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من ولاية البحر الأحمر. ومن أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد.

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