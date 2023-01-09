محمد الفكي : لجنة التفكيك ستبدأ أكثر قوة ومتانة





أكد عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو محمد الفكي سليمان أن اللجنة في مرحلتها الثانية ستعمل تحت سقف حكومة مدنية أكثر قوة ومتانة .

وقال الفكي لدى كلمته في مؤتمر خارطة طريق تجديد تفكيك نظام ال30 من يونيو اليوم بقاعة الصداقة” اننا لن نكون جزء من اللجنة ولكن سنملكهم كافة المعلومات والمستندات ولن يواجهوا معاناة كما كنا في السابق” وذكر الفكي أن لجنة أزالة التمكين كانت الأسرع إيقاعاً خلال الفترة الماضية ووجدت دعما واسعاً من قوى الثورة المدنية ، مشيرأً أن المؤتمر سيتناول أوراق علمية تشمل الاخفاقات والقصور التي واجهت اللجنة في السابق وإمكانية تطويرها لتؤدي مهامها بشكل أفضل. من جانبها قالت الدكتورة زحل الامين رئيسة الجلسة الأولى للمؤتمر، أن التحول الديمقراطي ضرورة تقتضيها أهداف ثورة ديسمبر ولابد ان يتحقق من خلال مدنية الدولة ،ورحبت زحل بالقوى السياسية المشاركة والمبعوث الخاص للامم المتحدة رئيس يونتامس فولكر بيترس والسفير الأمريكي والسفير البريطاني، وذكرت زحل أن نظام الانقاذ عانت منه البلاد وكان نظام ايدولوجي جاء بتمكين سياسي واقتصادي طال كافة البنية المؤسسية للدولة السودانية .

الجدير ذكره أن الجلسة الاولى لمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو جاءت بحضور القوى السياسية الموقعة على الإتفاق الإطاري وسفراء برياطانيا وامريكا والمبعوث الخاص فولكر وومثل الايقاد محمد يونس.

سونا