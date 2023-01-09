المدارس الخاصة: لا تأجيل لامتحانات الفترة





أكد الأمين العام الأسبق لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة أمين محمد عثمان صدور الجداول الخاصة ببدء امتحانات الفترة الأولى للمدارس الخاصة والمُقرر أن تبدأ بتاريخ السادس عشر من يناير الجاري.

وقال عثمان لـ(اليوم التالي) أمس إن إضراب المعلمين شأن حكومي لا صلة له البتة بالمدارس الخاصة نافياً إيقاف صرف مرتبات المعلمين في قطاعهم خلال الإجازات السنوية وعطلة المدارس، وأكد أن معلم المدارس الخاصة يصرف راتبه الأساسي في الإجازة ولا يتم إيقافه.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي