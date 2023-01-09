الخطوط البريطانية تتيح لمضيفاتها خيار ارتداء الحجاب





أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، يوم الجمعة، عن تغيير الزي الرسمي لأول مرة منذ 20 عاماً، وقدّمت لموظفيها البالغ عددهم 30 ألفاً مجموعة مختارة من التصميمات والبدلات، تضمّنت الحجاب لأول مرة، بحسب موقع سكاي نيوز.

وفي ربيع العام الحالي، يبدأ المهندسون والعمال بارتداء الأزياء الجديدة، التي عمل عليها المصمم البريطاني أوزفالد بواتنغ، على أن يبدأ العاملون ضمن طاقم الطائرة وموظفو تسجيل الوصول بارتداء أزيائهم الجديدة في الصيف.

وقالت شركة الطيران في بيان إنّ تصميم واختبار الأزياء الجديدة استغرق 4 سنوات، بمشاركة أكثر من 1500 موظف في 50 ورشة، مشيرةً إلى أنّ المصمم أمضى وقتاً في مراقبة العاملين قبل إنجاز عمله.

وبحسب “سكاي نيوز”، يتضمّن الزي الرسمي الجديد بدلة من ثلاث قطع للرجال، أمّا للنساء فقد تم تضمين البدلة الرسمية والسترة والحجاب، إضافة إلى خيارات مثل الفستان والتنورة والبنطال.

واختبر عددٌ من المضيفين والمضيفات والطيارين الزي الرسمي الجديد خلال الرحلات عبر أوروبا، فيما قام المهندسون بتجربة ملابسهم في مطاري مانشستر وكوتسولد.

وتم اختبار الملابس الخارجية في درجات حرارة المطر والبرودة، ممّا سمح بإجراء بعض التعديلات على التصاميم.

وقال بواتنغ: “كان تصميم هذا الزي الرسمي مهمة شاقة ومضنية”. وتابع: “أحد أهدافي الرئيسية كان يعبّر عن العاملين في شركة الطيران”.

ومن المتوقع التبرع بالزي الرسمي القديم، الذي صممه جوليان ماكدونالد، إلى الجمعيات الخيرية أو إعادة تدويره لصنع الألعاب، فيما ستعرض بعض القطع في متحف الشركة.

العربي الجديد