فولكر: العملية السياسية التي تجري الآن بالسودان هي سودانية خالصة





أكد فولكر بيرس المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالسودان رئيس بعثة “يونتامس”، أن العملية السياسية التي تجري الآن في السودان هي عملية سودانية سودانية خالصة، وانهم كآلية ثلاثية يقومون بالتسهيل والمساعدة للوصول لحل يتوافق عليه السودانيون.

وقال فولكر في تصريح لـ(سونا) إن هذه العملية السياسية تقود الى حل توافقي بين السودانيين، مبشرا بأن المرحلة المقبلة تعود بالخير للبلاد ولا سيما أن الازمة امتدت لأكثر من عام.

ودعا فولكر الأطراف السياسية الرافضة للاتفاق الإطاري للمشاركة في العملية السياسية لأنها في النهاية عملية وطنية تقود الى حل وطني، مبينا أن هنالك اعتراضات على الاتفاق الإطاري، مما يتطلب الاستماع إليها الا أنه استدرك قائلا “إن اردت الوصول لاتفاق نهائي أفضل فعليك بالمشاركة بالمناقشات”.

وجدد فولكر احترامه لكل المواقف السياسية، مشيرا الى أن غالبية القوى السياسية والمكون العسكري والمجتمع الدولي والاقليمي جميعهم وراء هذه العملية السياسية، وبخصوص الضمانات للاتفاق الإطاري أكد فولكر أن هنالك موضوعا سيناقش في احد الورش بما يختص بتلك الضمانات.

وكالة سونا