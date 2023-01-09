ريال مدريد يخطط لإقالة أنشيلوتي وإعادة زيدان





يخطط مسؤولو ريال مدريد لإقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، واستعادة خدمات الفرنسي زين الدين زيدان في حالة واحدة.

وينتهي عقد أنشيلوتي الحالي مع ريال مدريد في صيف 2024، بينما لا يرتبط زيدان بعقد مع أي ناد.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيقيل أنشيلوتي إذا لم يفز بأي لقب في الموسم الحالي، ولن تسمح له الإدارة باستكمال الموسم المقبل من عقده.

ورغم أن ريال مدريد سيخوص منافسات السوبر الإسباني بعد أيام قليلة، لكنه غير مؤثر على مصير أنشيلوتي الذي يرتبط ببطولتي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد تفضل عودة زيدان على تصعيد راؤول جوزاليس إلى مقعد المدير الفني، بسبب قدرة زيزو على السيطرة في غرفة الملابس.

وذكرت أن زيدان يبحث عن العودة إلى عالم التدريب، وستكون قيادة الميرنجي فرصة لا يمكن رفضها من قبل المدرب الفرنسي.

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