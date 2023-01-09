مصر تدعو الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان





أكدت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان يُعد تطوراً مُهماً وإيجابياً.

ودعت كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان.

وبدأت مساء أمس الأحد، المرحلة الثانية من العملية السياسية بتسهيل من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.

وتناقش المرحلة الأخيرة، 5 قضايا رئيسية أرجأها الاتفاق الإطاري، وهي العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، بجانب الإصلاح الأمني والعسكري وقضية شرق السودان واتفاق جوبا للسلام.

صحيفة السوداني