بشريات للمغتربين في 2023م





كشف جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج عن بُشرَياتٍ للمُهاجِرين السودانيّين فى المجال الصحيّ والاستثماري و السكنيّ للعام الجديد (2023م).

وأعلن الجهاز عن اعتزامه تكوين مجالس استشارية متخصّصة للمغتربين خلال الفترة المُقبلة، وقال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج مكين حامد تيراب خلال حفل تكريم نظّمه الصندوق الوطنيّ لدعم العودة لمنسوبي الصندوق القوميّ للتأمين الصحيّ و هيئة التأمين الصحيّ بولاية الخرطوم اليوم الاثنين، إن العام الحالي سيشهد توسُّعاً في توفير خدمة التأمين الصحيّ للمغتربين و المهاجرين السودانيين لتمتدّ إلى ولايات السودان المختلفة، واصفا الشراكة مع التأمين الصحيّ بالنموذجية.

و كشف مكين عن استخراج الصندوق الوطنيّ لدعم العودة فى إطار شراكته مع صندوق التأمين الصحيّ لأكثر من (14) ألف بطاقة تأمين صحي للعائدين وأسرهم ، مُشيداً بدور المنظمة الدوليّة للهجرة فى اعتماد تكلفة استخراج (3) آلاف بطاقة تأمين صحي للعائدين إلى جانب تقديم خدمات الضمان الاجتماعي لهم، مؤكّدا ضرورة اعتماد آليات تنفيذيّة على مستوى الإستثمار و التأمين الصحي للإسكان لاستعادة الثقة بين الدولة و المهاجرين السودانيّين.

إلى ذلك دعا المدير العام للصندوق الوطنى لدعم العودة بجهاز المغتربين أحمد عثمان محمد عبد الله العائدين لتكوين جسم موحّد يسهل من خلاله تقديم الخدمة لهم و يتمّ عبره تَلقِّي مقترحاتهم ووصف الشراكة مع الصندوق الوطني لدعم العودة و التأمين الصِّحيّ بالنموذجيّة، وقال إن دور الصندوق يشمل إدماج العائدين من المهاجر فى المجتمع السوداني، إلى جانب توفير الدعم النفسيّ .

وفي ذات السياق أشار مدير التغطية السكْانية و ممثّل المدير العام للصندوق القوميّ للتأمين الصحي محمد إبراهيم الزبير أن مظلّة التأمين الصحيّ للمغتربين شهدت توسُّعاً كبيرا خلال الفترة الأخيرة وكشف عن وضع تصوُّرٍ لزيادة الدعم الاجتماعيّ للعائدين وأُسَرهم لتقديم خدمة أفضل للعام الجديد.

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