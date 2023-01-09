منتخب العراق يفوز على السعودية في “خليجي 25”





فاز المنتخب العراقي على نظيره السعودي 2 – صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة حاليا في البصرة بالعراق.

وتقدم المنتخب العراقي عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أسو رستم الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر تجمد رصيد المنتخب السعودي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب اليمن ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره اليمني يوم الخميس المقبل، ويلعب المنتخب السعودي مع نظيره العماني في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

العربية نت