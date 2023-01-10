قرار بنقل البصات السفرية من شعبي أم درمان إلى موقف جديد





قررت ولاية الخرطوم نقل موقف البصات السفرية من السوق الشعبي أم درمان إلى موقف السلام غرب سوق ليبيا لفك الزحام وذلك إعتباراً من الحادي والعشرين من يناير الجاري وتحويل سوق المواشي من سوق السلام إلى موقع بديل ضمن خطة الولاية لتنظيم المواقف.

و أعلن المدير التنفيذي لمحلية أمبدة مستور أحمد عبد الماجد خلال التنوير الإعلامي اليوم بأمانة حكومة ولاية الخرطوم، عن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمحليته غداً الثلاثاء على يد والي ولاية الخرطوم.

وقال عبد الماجد إن إيرادات المحلية للعام الماضي بلغت واحد ترليون وثمانمائة وتسعين مليار وسبعمائة وسبعة مليون فيما بلغ الصرف على التنمية مليارا وثلاثمائة تسعة وعشرين مليون جنيه.

وأضاف أن المشروعات التي سيتم افتتاحها ركزت بشكل أساسي على التعليم بتشييد عدد مقدر من المدارس والأسوار ودورات المياه وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي.

كما تشمل افتتاح عدد من محطات المياه الجوفية ضمن جهود معالجة شح المياه وفي مجال الصحة افتتاح مشرحة مستشفى أمبدة بسعة 400 جثة، بالإضافة إلى عدد 2 مركز صحي وافتتاح المقر الجديد لرئاسة محلية أمبدة وفي مجال الرياضة سيتم افتتاح أكبر إستاد للمصارعة بالبلاد.

وتطرق المدير التنفيذي للمجهودات التي بذلتها المحلية في تنظيم الأسواق ومكافحة السكن العشوائي وتقنين أوضاعه غير أن المحلية تننتظرها تحديات كبيرة في استكمال تنظيم سوق ليبيا وسوق الشيخ أبوزيد.

وقدم مديرو الإدارات بالمحلية تقريرا متكاملا حول المشاكل والمعوقات التي تواجه الخدمات بالمحلية، كاشفين عن الشروع في تنفيذ خطة لمعالجة تلك القضايا. وكشف مسؤول التعليم بالمحلية، عن افتتاح مدارس جديدة بجانب تشييد فصول إضافية ودورات مياه، بالإضافة إلى توفير الإجلاس والكتاب المدرسي.

فيما أوضح مدير الشؤون الصحية بالمحلية، اهتمام إدارته بالجوانب الصحية والبيئية من خلال تأهيل بعض المرافق الصحية، بجانب افتتاح مراكز صحية.

وتم تقديم تقارير في مجالات الطرق والبنى التحتية وتحسين البيئة والجانب الأمني وشبكات المياه والكهرباء، وفي جانب الرياضة كشف مدير إدارة الرياضة عن الشروع في تأهيل عدد من مراكز الشباب.

باج نيوز