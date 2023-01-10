عضوٌ بـ”إشرافية أبيي” : ضباطٌ برتب رفيعة من الجيش الشعبي وراء التفلتات بالمنطقة





حمّل عضو إشرافية أبيي د. سلومي موسى يحيى، قوات “يونسفا” مسؤولية التفلتات الأمنية التي تشهدها منطقة أبيي، وذلك بإغفالها التصدي لعملية تسلل قوات الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب في زي مدني وإقامتهم داخل مدينة أبيي، وقال إن قوات “يونسفا” تجهل جغرافية المنطقة، بجانب مواجهتها لمشكلة التعرف على إثنيات السكان، وأكد يحيى لـ(الصيحة) وجود أكثر من (3) من ضباط الجيش الشعبي بالزي المدني وهم برتبة اللواء تسلّلوا لداخل أبيي ويقفون وراء التفلتات في المنطقة المتمثلة في قتل الرعاة ونهب المواشي، وطالب بتأمين الجزء الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي بوضع قوة من الجيش السوداني لمُراقبة هذه المنطقة باعتبارها أكبر معبر لتسلُّل قوات الجيش الشعبي لداخل حدود أبيي وزعزعة الاستقرار.

الخرطوم- الطيب محمد خير

صحيفة الصيحة