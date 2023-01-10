الهادي إدريس يعلن اقتراب التوصل لإتفاق بانضمام مناوي وجبريل للإتفاق الاطاري





أعلن الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة عن قرب التوصل لإتفاق مع حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم تمهيداً لإنضمامهما للإتفاق السياسي المرتقب.

وقال الدكتور الهادي إدريس وفقاً لتعميم صادر عن إعلام حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي إن توقيع مناوي وجبريل يعزز من قوة أطراف العملية السلمية ووحدتهم تجاه الهدف الرئيسي المتمثل في تنفيذ إتفاق السلام.

وبشأن الأوضاع في محلية بليل بعد الأحداث قال الدكتور الهادي إن معظم سكان القري المتضررة بمنطقة شمال شرق محلية بليل بولاية جنوب دارفور عادوا لقراهم رغم الأحوال السيئة مؤكدين عزمهم البقاء فى أرضهم .

صحيفة الصيحة