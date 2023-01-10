بالفيديو.. بالبشت القطري.. طالب يحتفل بتخرجه على طريقة ميسي





يبدو أن صدى احتفال أسطورة الأرجنتين وقائدها الحالي ليونيل ميسي، بكأس العالم 2022 في قطر، على محبي عالم الكورة لم ينته بعد، وقد رفع ميسي، لقب كأس العالم للمرة الأولى فى مسيرته، وسط احتفالات تاريخية باستاد “لوسيل”، وذلك بعد تتويجه باللقب مع منتخب الأرجنتين بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح فى نهائي مونديال قطر.

وفي مشهد مميز خلال الاحتفال داخل أرض الملعب، صعد ميسي عقب المباراة مرتديًا عباءة خاصة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، واتجه إلى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا ليتسلم كأس العالم بحماس ويرفعه مع لاعبي منتخب الأرجنتين، لتعُد من اللقطات المميزة في كأس العالم، إلا أن أحد الطلاب في الكويت حرص على تقليد “ميسي” ولكن خلال تخرجه من الجامعة.

وانتشر مقطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الطلاب في الكويت، يتخرج من الجامعة على طريقة “ميسي”، ويظهر في الفيديو الشاب أثناء صعوده للمسرح لاستلام شهادة التخرج، والملُفت للنظر أنه استملها مقلدًا طريقة “ميسي” أثناء تسلمه كأس العالم، ليتفاعل معه عدد كبير من الحضور داخل القاعة.

ونجح المنتخب الأرجنتيني فى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الفرنسي، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 2، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3 – 3، فى اللقاء الذى جمعهما، على ملعب “لوسيل”، فى المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

وأحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين ضد فرنسا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23 من زمن المباراة.

كما نشر ميسي صورا عبر حساباته الرسمي على مواقع التواص الإجتماعي، والتي يظهر فيها نائما، ويحتضن كأس العالم، الذي حققه المنتخب الأرجنتيني للمرة الثالثة في تاريخه.

طالب يحتفل بتخرجه من جامعة الكويت على طريقة ميسي 😂❤️pic.twitter.com/GZmBusgBvh — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 9, 2023

المصري لايت