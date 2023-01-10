مجلس التخصصات يُضاعف رسوم تدريب الأطباء (100) مرة





أقرّ مجلس التخصصات الطبية مضاعفة رسوم تدريب أطباء نواب الاختصاصيين ألف مرة، ما وجد استنكاراً واسعاً بين الأطباء.

ويقضي الأطباء تدريباً يستمر 5 سنوات بالمستشفيات مجاناً، بغرض نيل إجازة التخصص، وسط ظروف صعبة خاصة فيما لا توفر بعض الولايات سكناً لهم.

وقالت نقابة أطباء السودان الشرعية في بيان أمس إنها تابعت الزيادات الفلكية في رسوم التدريب وبلغت حوالي 1000%.

وأشارت إلى أنه جرى رفع رسوم امتحان الجزء الأول للتخصص من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، فيما زُيدت رسوم التدريب في السنة الواحدة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، كما فُرضت زيادة على رسوم امتحان الجزء الثاني إلى 150 ألف بدلاً عن 15 ألف جنيه.

وأكدت على أن مجلس التخصصات الطبية فرض زيادات في رسوم الأنشطة التدريبية والورش العلمية واستخراج الشهادات.

وقالت النقابة إن هذه الزيادات تضع مزيداً من العقبات أمام الأطباء، كما أنها تُرسخ مفهوم سياسية الدولة بجعل التدريب سلعة تتربح منه.

وشددت على أن السُّلطة تضرب بعرض الحائط أي التزام لها بالقضايا الحقيقية، وتعمل على تسليع الصحة وتسليع التدريب وعدم توظيف الأطباء والاعتماد شبة الكامل على المتدربين من أطباء الامتياز ونواب الاختصاصيين في تقديم الخدمة.

واتهمت النقابة السلطة بالالتفاف على قضية مسار الطبيب وحقه في التوظيف الدائم، والحقوق المترتبة على التوظيف ومن بينها التدريب على نفقة الدولة.

ويُعاني السودان من أزمة في مجال الصحة، في ظل ضعف الاستثمار الحكومي على القطاع لعقود طويلة، وهو يُجابه أمراض وبائية عديدة منها الملاريا وشلل الأطفال، إضافة إلى مصابي الحوادث ومرضى السرطان.

صحيفة اليوم التالي