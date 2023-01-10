مجلس البجا يشترط للمشاركة في (ورش الاطاري)





رهن المجلس الاعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة، مشاركته في ورش عمل موقعي الاتفاق الإطاري، بإلغاء مسار شرق السودان وإعلان منبر تفاوضي جديد للإقليم.

وقال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله اوبشار، بحسب“سودان تربيون”، إنه “حال عدم تبني قضايا الشرق بشكل واضح من خلال إلغاء المسار أو تعطيله وإعلان منبر تفاوضي لن نكون جزءاً من أي ورشة أو مؤتمر”.

وكشف عن إرسال موقعي الاتفاق الإطاري دعوة رسمية إليه باسم المجلس الأعلى للبجا للمشاركة في الورش.

وأضاف: “نحن قضيتنا لا تحتاج لعقد ورش أو لقاءات، بل لدينا مطالب مقدمة بصورة واضحة”.

وتابع: “إن كانت تلك الجهات جادة في حل قضية شرق السودان، عليها الموافقة على رؤية أهل الشرق المقدمة في مؤتمر أركويت بحضور البعثة الأممية”.

صحيفة الصيحة