طلب من ”كاف” على طاولة نادي المريخ السوداني





ردّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، على خطابٍ الاتحاد السوداني لكرة القدم، بشأن انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي المريخ في الجمعية العمومية التي جرت في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي.

وبحسب إعلام اتحاد كرة القدم السوداني، فإنّ”كاف” اعتمد مجلس الإدارة الجديد، وطالب من مدير الشؤون القانونية إرسال البيانات البنكية لنادي المريخ حسب رؤية مجلس إدارة نادي المريخ الجديد برئاسة أيمن مبارك.

وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، انتخبت الجمعية العمومية لنادي المريخ مجلس إدارة جديد بقيادة أيمن المبارك.

باج نيوز