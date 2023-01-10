السودان .. الكشف عن مشروع ضخم يستهدف آلاف الأسر





وفقًا ليوسف الهادي يوسف كشف عن فإنّ الشركة ستستخدم السفن الكبيرة واللانشات لصيد الأسماك وستنشئ مصانع تحويلية للساردين، وبدرة الفسيخ ومصنع ثلج لحفظ وتبريد الاسماك منوها إلى أن المشروع سيسهم في استيعاب آلاف الأسر وسيدعم عجلة الإنتاج بالاقليم .

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في إقليم النيل الأزرق، اكتمال الاستعدادات للاستثمار في الثروة الحيوانية وفق المعايير العالمية.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية يوسف الهادي يوسف، بحسب وكالة السودان الرسمية، الثلاثاء، إنّ وزارته أكملت الدراسات الخاصة بالمشروع وتعاقدت مع شركة (سنرجي) العالمية لتنفيذ المشروع .

وأشار الوزير إلى اختيار الشركة جاء انطلاقًا من سجّلها المتميّز وخبراتها وتجاربها الناجحة في إنتاج الأسماك بالعديد من بلدان أفريقيا والعالم.

وأضاف” مشروع أسماك بحيرة الرصيرص يستهدف تدريب المستهدفين على طريقة الصيد وكيفية تطبيق المعايير العالمية ونوعية الشباك وحجم ونوعية الأسماك الممكن صيدها”

وتابع”ّالشركة أجرت مسوحات أوّلية على البحيرة عبر الرادار فوجدت أنّ قاع البحيرة يعجّ بالأسماك الضخمة التي يصل متوسط أوزانها إلى (٢٥) كيلو جرام”.

وكشف عن أنّ الشركة ستستخدم السفن الكبيرة واللانشات لصيد الأسماك وستنشئ مصانع تحويلية للساردين، وبدرة الفسيخ ومصنع ثلج لحفظ وتبريد الاسماك منوها إلى أن المشروع سيسهم في استيعاب آلاف الأسر وسيدعم عجلة الإنتاج بالاقليم .

باج نيوز