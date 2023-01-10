الأمم المتحدة ترحب بإطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان





رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بإنطلاقة المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان والتي دشنتها القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري في الثامن من يناير الجاري، بتيسير من الآلية الثلاثية (الإتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) والأمم المتحدة)، بقاعة الصداقة بالخرطوم.

وجاء ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في بيان أصدره الناطق الرسمي بإسمه ، إستيفان دوجاريك، في التاسع من يناير الجاري.

وأورد البيان أن الأمين العام يرحب بإطلاق المرحلة النهائية في العملية السياسية نحو استعادة الانتقال بقيادة مدنية في السودان، مشيرا الي أن هذه الخطوة تبني على التقدم الذي تم إحرازه عند توقيع اتفاقية الإطار السياسي في 5 ديسمبر 2022م ، وتمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.

وأكد البيان إلتزام الأمم المتحدة بدعم العملية والمساعدة في تأمين اتفاق سياسي نهائي خلال الأسابيع المقبلة من خلال الآلية الثلاثية التي تتألف من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) ، والاتحاد الأفريقي (AU) ، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) لضمان تسوية دائمة .

وأشار البيان الى تأكيد الأمين العام على أهمية إشراك أكبر مجموعة من أصحاب المصلحة السودانيين ، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني. كما حث أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لم يوقعوا على اتفاق 5 ديسمبر على الانضمام إلى العملية السياسية، كما شدد الأمين العام في بيانه على أهمية الدعم الدولي القوي والمنسق للعملية السياسية في إطار الآلية الثلاثية.

وكالة سونا