الخرطوم تعلن عطلة رسمية في جميع المدارس الحكومية والخاصة





أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم تعديل التقويم المدرسي للعام “2022_2023م” وفق القرار الاداري رقم (12) لسنة 2023م استناداً على أحكام المادة “14 /6/أ “من قانون تنظيم التعليم العام بولاية الخرطوم لسنة “2009 م” .

وتبدأ عطلة الفترة الأولى اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق “11” يناير الجاري وحتى الخميس الموافق” 26″يناير من ذات الشهر على أن تباشر جميع المدارس نشاطها التعليمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق “29/يناير 2023م .

ويشمل القرار جميع مراحل التعليم بالخرطوم ويتضمن المدارس الحكومية والخاصة وعلى الإدارات التعليمية المختصة على مستوى رئاسة الوزارة والمحليات تنفيذ القرار .

باج نيوز