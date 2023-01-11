رسوب (788) خريج في رخصة مهنة التعليم بولاية الخرطوم





أقر الأمين العام لمجلس المهن التربوية والتعليمية د.علي جنقال بضعف اقبال خريجي الجامعات وكليات التربية في التقديم للالتحاق كمعلمين في المساق الفني وكشف عن جلوس 49 خريجا فقط لامتحان رخصة مهنة التعليم في آخر دفعة اكد أنهم نجحوا جميعهم.

فيما اعلن جنقال عن اجازة نتيجة الدفعة العاشرة من المتقدمين للامتحان من ولاية الخرطوم والدفعة 11 من ولاية الجزيرة و كشف عن نجاح 1277 خريج في ولاية الخرطوم من جملة 2398 خريجا سجلوا للامتحان جلس منهم 2146 خريج بنسبة نجاح بلغت 59.5% كاشفا عن رسوب 788 خريجا ، بينما بلغت نسبة النجاح لدفعة ولاية الجزيرة 45.4% من جملة 18854 خريج جلسوا للامتحان نجح منهم 8554 خريج .

واوضح جنقال أن المتقدمين اخضعوا لامتحانين الكتروني ومقابلة شخصية مشيرا الى ان المجلس يعقد الامتحانات ويعدها بواسطة لجنة فنية مكونة من خبراء تربويين و أوضح أن اللجنة أجازت اليوم نتيجة الدفعة العاشرة لولايتي الخرطوم والجزيرة.

و أوضح أن نشر كشوفات الناجحين سيكون بمقر المجلس وفي صفحته على (الفيس بوك ) بجانب ايداع نسخة منها بلجنة الاختيار.

وكشف جنقال عن ضعف في نسبة النجاح في مادة اللغة العربية مقارنة بالمواد الأخرى مشيرا الى ان تخصصات الرياضيات والأحياء والكيمياء سجلت نسبة نجاح أعلى من اللغة العربية .واشار الى تقدم ملحوظ في نسبة النجاح في هذه الدفعة وتحسن في أداء الخريجين .

الى ذلك كشف الاستاذ محمد محجوب مدير ادارة التدريب بوزارة التربية الخرطوم عضو اللجنة عن حوجة الولاية الى 9 آلاف معلم سيتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة من الذين يحملون رخصة مزاولة مهنة التعليم .

باج نيوز