البرهان: السودان حريص على إكمال الربط الكهربائي مع مصر





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان متانة وأزلية العلاقات وجمهورية مصر العربية وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقال البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم السفير المصري لدى الخرطوم السفير هاني صلاح، إن السودان حريص على المضي قدماً في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والسكة الحديد بين البلدين فضلاً عن تفعيل التجارة البينية.

وأوضح السفير المصري في تصريح صحفي أن اللقاء تناول أهمية الزيارات المتبادلة للمسؤولين بالبلدين بما يدفع العلاقات الى آفاق أرحب.

وقال صلاح إن اللقاء تطرق للمبادرة المصرية التي تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية، وإنه تم الاتفاق على أهمية توضيح عناصر المبادرة بصورة أكبر وأوسع للدوائر الرسمية والشعبية.

ولفت السفير المصري إلى أن المبادرة المصرية تأتي في إطار الدور المصري الذي يهدف إلى تعزيز وحدة واستقرار السودان وتحقيق مصالحه وتسهيل الحوار السوداني ـ السوداني.

وقال السفير المصري: “سنعمل خلال المرحلة القادمة على توضيح كافة جوانب المبادرة المصرية للتعرف على الهدف الحقيقي من ورائها.

صحيفة اليوم التالي