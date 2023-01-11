ارتفاع أونصة البورصة العالمية تقفز بالذهب بالخرطوم





أكد الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، عبد المولى حامد القدال، في حديث لـ(السوداني)، ارتفاع أسعار الذهب الخام والمشغول بسبب ارتفاع أوقية أونصة البورصة العالمية من 1860 إلى 1870 دولاراً، مبيناً أن سعر جرام الذهب الخام قفز من (29) إلى (30) ألف جنيه، والمشغول من (33-34) إلى (35-36) ألف جنيه حسب المصنعية، ولفت القدال إلى أن زيادة الرسوم تسهيل لعملية تهريب الذهب، وناشد القدال وزارة المالية ووزارة المعادن تخفيض رسوم صادر الذهب، متوقعاً زيادة في الأسعار بسبب الأوضاع الجيوسياسية .

الخرطوم : عبيـر جعفر

صحيفة السوداني