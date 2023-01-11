قرار جديد في نادي الهلال السوداني





العمل سيتمّ من الرابع عشر من يناير بمكتب العضوية بنادي الهلال.

أصدرت لجنة الانتخابات بنادي الهلال السوداني، الأربعاء، ضوابط إجراءات تجديد واكتساب عضوية نادي الهلال لعام 2023.

وبحسب المكتب الإعلامي للنادي، فإنّ العمل بها سيتمّ من الرابع عشر من يناير بمكتب العضوية بنادي الهلال.

وحدّدت اللجنة ضوابط إجراءات التجديد بإبراز إثبات شخصية ساري المفعول، صادر من وزارة الداخلية”جواز سفر”، البطاقة القومية، رخصة القيادة، أو بطاقة الأجهزة العدلية والقوات النظامية التي تحتوي على رقم وطني، وسداد الرسوم.

واشترطت اللجنة حضور مقدّم الطلب شخصيًا، في حالة الاكتساب بجانب إثبات شخصية ساري المفعول صادر من وزارة الداخلية”جواز السفر، البطاقة القومية، رخصة القيادة”، أو بطاقة الأجهزة العدلية والقوات النظامية التي تحتوي على رقم وطني، بجانب تزكية من عضوين عاملين، مسددين لاشتراكتهما في 2023، وإرفاق صورة من إثبات شخصياتهم، وسداد طالب الاكتساب للرسوم.

باج نيوز