سياسية
عضو سيادي سابق يطلق تحذيراتٍ خطيرة بشأن الأوضاع في البلاد
توقع عضو مجلس السيادة السابق، أبو القاسم محمد محمد أحمد برطم، فشل العملية السياسية الجارية، وقال إن الاتفاق الاطاري بشكله الحالي لا يحل الأزمة السياسية، مضيفاً: ” في النهاية يحمل في طياته بذور فتنة، وأكد برطم ، أن قوى العملية السياسية سيختلفون في اخيار رئيس الوزراء.
ورسم برطم صورة قاتمة لمستقبل الأوضاع في السودان، وقال: الوضع غير مبشر وعلى الجميع الانتباه للحاق السودان قبل الدخول في متاهات ثانية، مشيراً إلى الغياب التام للدولة وهيبة القانون.
الخرطوم ـ نداء محمد أحمد
صحيفة الحراك السياسي