أنشيلوتي على موعد مع رقم استثنائي أمام فالنسيا





يستعد المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للاحتفاء برقم قياسي جديد، خلال مواجهة فالنسيا.

ويلتقي ريال مدريد وفالنسيا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن أنشيلوتي سيحتفل بخوض مباراته رقم 200 كمدرب لريال مدريد ضد فالنسيا.

ووصل أنشيلوتي إلى هذا الرصيد من المباريات مع الميرنجي، على مدار 3 مواسم ونصف الموسم، منقسمين على ولايتين (الأولى من 2013 إلى 2015، والثانية من 2021 حتى الآن).

وقاد أنشيلوتي خلال الفترتين ريال مدريد لتحقيق 8 ألقاب، 2 دوري أبطال أوروبا، و2 كأس السوبر الأوروبي، ولقب وحيد في كأس العالم للأندية، ، والدوري، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

ويحتل أنشيلوتي المركز الرابع بين مدربي ريال مدريد عبر التاريخ، من حيث عدد المباريات، بعد أن تفوق على الهولندي ليو بينهاكر (197 مباراة).

ويحتل صدارة الترتيب المدرب ميجيل مونيوز برصيد (605 مباريات)، يليه زين الدين زيدان (263 مباراة)، ثم فيسنتي ديل بوسكي (246 مباراة).

ويملك أنشيلوتي أعلى نسبة فوز مع ريال مدريد (73.36%)، مقابل (65.39%) لزيدان، و(59.17%) لمونيوز، و(54.40) لديل بوسكي.

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