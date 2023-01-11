الجوهرة الزرقاء تستضيف مباريات المريخ بدوري الأبطال





باشرت لجنة مبادرة “معاً من أجل الوطن”، مهامها من خلال الزيارات التي قامت بها إلى الملاعب المختلفة “الهلال، المريخ والمدينة الرياضية” حيث تم تكوين اللجنة في الأيام الماضية، وترأسها من جانب الاتحاد السوداني لكرة القدم أسامة عطا المنان النائب الاول لرئيس الاتحاد، ومثل الهلال السفير عبد العزيز حسن صالح عضو مجلس الإدارة، ومثل المريخ متوكل أحمد علي عضو مجلس الإدارة.

وشرعت اللجنة بأداء أول مهمة لها، بالطواف على الاستادات الثلاثة، حيث لبّت اللجنة دعوة الإفطار المقدمة من كمال دحية مدير إستاد المريخ، وبعدها طافت اللجنة على مرافق الإستاد والنادي، وقدم دحية شرحاً وافياً للجنة حول سير العمل بالإستاد، حيث قامت اللجنة بتسجيل كل الملاحظات حول الإستاد والملعب.

ومن ثَمّ سجّلت اللجنة، زيارة مماثلة لإستاد الهلال للوقوف على خطة الإنارة وملاحظات مفتش الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ووقفت على ما تم إنجازه من عمل، وقررت إكمال النواقص في ملاحظات “كاف” وقدرت التكاليف بإستادي الهلال والمريخ.

كذلك قامت اللجنة بتسجيل زيارة ميدانية للإستاد الأولمبي بالمدينة الرياضية وكان في استقبالها المهندس عز الدين الحاج المدير العام للمدينة الرياضية، وبذات القدر وقفت اللجنة على حجم العمل المبذول في المدينة الرياضية والأشياء التي يفترض إنجازها حتى يكون الملعب جاهزاً لاستقبال المباريات الدولية للأندية والمنتخبات الوطنية المختلفة، ليواكب الإستاد مواصفات “فيفا وكاف” والمعايير المتعارف عليها من قبل المنظومتين العالمية والقارية لكرة القدم.

إلى ذلك، علمت (السوداني) بعد الزيارات أن اللجنة اتخذت قراراً بأن يخوض المريخ مبارياته في مجموعات أبطال أفريقيا على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان التابع لنادي الهلال (وهذا مربط الفرس)، حيث سترفع اللجنة تقريرها للدكتور معتصم جعفر سر الختم رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم حول هذا الأمر.

كما علمت (السوداني) ان الدكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم سيقوم برفع تقرير اللجنة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث سيلتقي بالفريق البرهان بالقصر الجمهوري في اجتماع سيتناول مساهمة الدولة مالياً في تكملة النواقص بالملاعب الثلاثة حتى تكون مستوفية لكل المواصفات والشروط لاستقبال المباريات القارية والدولية في الفترة المقبلة.

صحيفة السوداني