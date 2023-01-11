



أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء الاستاذ/ عثمان حسين عثمان قرارا اليوم بالموافقة على تحسين المعاشات بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية ( القطاع الحكومي )، و تحسين المعاشات بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية ( القطاع العام والخاص ) بنسبة 300% .كما يمنح المعاشيون معاش شهر في عيد الفطر المبارك ومعاش شهرين في عيد الأضحى كل عام ، على أن تتحمل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تكلفة هذه التحسينات والمنح وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/١/١م وتدفعها بصورة مستمرة وفق أعداد المتقاعدين سنوياً، ويلتزم الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بدفع زيادة سنوية للمعاشات التي قدرها ( 15 % ) وفق الدراسة الإكتوارية من العوائد المحققة سنويا هذا ويتراوح تحسين المعاشات وفق الدرجات الوظيفية للقطاع الحكومي ما بين ( ٣٧،٠٠٠ ) للدرجة ١٧ ، و ( ٨٠،٠٠٠ ) للقطاع الأول الخاص ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ( الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ) والجهات المعنية الأخري اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وكالة سونا