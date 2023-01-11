السعودية تفاجئ المقيمين و توطن بعض المهن





أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، توطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن برنامج “التوطين المناطقي” الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة المنطقة لتوفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

هذا ويشمل القرار وفق اليمن الان توطين أنشطة المطاعم، سواء في المباني المستقلة أو المختلطة والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40%, وتوطين أنشطة المقاهي، سواء في المباني المستقلة أو المختلطة والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 50%؛ بالإضافة إلى توطين منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بنسبة 50%, والمهن المستثناة هي “عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ”، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد

كوش نيوز