سياسية
تعديل جديد في اسعار الوقود لشهر يناير
أعلنت وزارة الطاقة والنفط عن تعديل أسعار الوقود لشهر يناير، في إطار المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية.
وتقرر تعديل أسعار المنتجات البترولية (بنزين -جازولين) إعتباراً من اليوم الخميس 12 يناير 2023م من الساعة السابعة صباحاً، ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم على النحو التالي:
– سعر لتر البنزين (498) جنيه.
– سعر لتر الجازولين (620) جنيه.
مع إضافة (٢) جنيه على اللتر رسوم الولاية، وتكون تسعيرة ولاية الخرطوم مرجعية لكل ولايات السودان.
باج نيوز