في اجتماعه الثاني.. مجلس المريخ المُنتخب يُصدر عدداً من القرارات





إنعقد مساء الاربعاء 11 يناير 2023م، الإجتماع الثاني لمجلس إدارة نادي المريخ برئاسة أيمن مبارك أبوجيبين، وحضور 13 عضواً، وناقش المجلس العديد من الاجندة وإتخذ القرارات

حيث تم التأمين على مُخرجات الإجتماع الأول الذي عُقد في إستاد المريخ يوم الاحد 8 يناير 2023.

و كلف الاجتماع محمد الياس محجوب بتكوين مجلس الشورى،و تكليف نائب الرئيس للشؤون القانونية والادارية مولانا اسامة الماحي بملف النظام الاساسي للنادي.

فيمت قرر المجلس تعيين هيثم محمد نور مديراُ عاماً للنادي.

و تكليف المجلس للعضو نصرالدين الشريفي برئاسة لجنة الدار.

و قرر المجلس أيضاً تكليف نائب الرئيس للشؤون الادارية والقانونية مولانا اسامة الماحي ونائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار ، و حسن ادريس ومدير الاستاد كمال دحية والعضو نصرالدين الشريفي بملف العقودات.

و قرر المجلس تكوين لجنة للمنشآت برئاسة مولانا محمد المختار النور، ونائباً له عضو المجلس المهندس أيمن المقبول.

و تم تكليف عضو المجلس مرتضى بتري بقطاع الجماهير ،وتكليف عضو المجلس المهندس خالد زروق بملف المناشط الرياضية.

باج نيوز