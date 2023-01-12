محامي قتلة غرانفيل: عبد الرؤوف مستعد للاعتذار للشعب الأمريكي





قال عادل عبد الغني؛ محامي عبد الرؤوف أبو زيد؛ المحكوم بالإعدام في قتل الدبلوماسي الأمريكي؛ غرانفيل إن موكله مستعد لتلبية شروط والدة غرانفيل.

وناشدت أسرة عبد الرؤوف قبل يومين السلطات الأمريكية التوسط عند والدة غرانفيل طلباً للعفو، كاشفة عن وضع صحي مزرٍ لعبد الرؤوف.

وقال عبد الغني “لدارفور24” إن موكله في أتم الاستعداد للاعتذار نتيجة قناعة وصل لها بعد مراجعات مكثفة داخل السجن، وليس خوفاً من الإعدام.

ووفقاً لعبد الغني فإن والدة غرانفيل اشترطت في وقت مضى أن يعتذر قتلة ابنها للشعب الأمريكي، وأن يتوجهوا بذات الاعتذار للشعب السوداني بسبب قتل سائق غرانفيل، وأن يقروا بأن ما فعلوه كان نتيجة فهم خاطئ، وأن يلتزموا بعدم قتل أي شخص مجدداً، وأن يتلوا أمام القاضي الآية القرآنية (منْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).

وأصدرت المحكمة حكماً بإعدام عبد الرؤوف أبوزيد، محمد مكاوي، عبد الباسط الحاج ومهند عثمان، بعد إدانتهم بمقتل غرانفيل ليلة رأس السنة 2008م.

لكن بقية المدانين هربوا من السجن في عملية نوعية قبل أن يلقى مهند ومكاوي مصرعهما في وقت لاحق.

وقال عبد الغني إن موكله كان تحت تأثير بقية المدانين الذين رفضوا الاعتذار إلا أنه الآن مستعد لكل الشروط.

صحيفة السوداني