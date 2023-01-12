مسؤول سابق بالبنك المركزي : أزمة عميقة تواجه البنوك





كشف مسئول سابق ببنك السودان المركزي عن أزمة وصفها بـ”العميقة” تواجه الجهاز المصرفي في البلاد، ونفذت بعض البنوك السودانية مجازر ضد العشرات من موظفيها دون توضيح أسباب الاستغناء عنهم، غير أن بعض الخبراء المصرفيين عزوا الأمر إلى أن البنوك تعاني من ظروف مالية صعبة للغاية، وعزا نائب محافظ البنك المركزي السابق محمد أحمد البشرى في تصريح لـ”الحراك”، أسباب تنفيذ بعض البنوك مجازر ضد موظفيها بسبب ماسماه التحديات والتروس التي تواجه الجهاز المصرفي، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها السالبة على الجهاز المصرفي، فضلاً عن وجود مشكلات إدارية ومالية تمر بها البنوك. وقال المسئول إن مجازر البنوك ضد الموظفين ستبعث برسائل سالبة إلى الجماهير، وبالتالي ستحدث هزة عنيفة في ثقة العملاء تجاه الجهاز المصرفي وستزرع الخوف والهلع في قلوب العملاء، بالتالي سيمتنعون من التعامل مع البنوك وسيلجأون إلى سحب أموالهم.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي