الحرية والتغيير في السودان ترحّب بـ”خطوة جديدة”





بحسب ما أشارت في التعميم الصحفي.

رحّبت قوى الحرية والتغيير في السودان، بالبيان الصادر من عددٍ من الكتاب والصحفيين، الخميس، بإعلانهم تأييدهم للاتّفاق الإطاري الموقّع في الخامس من ديسمبر الماضي.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، ممهور بتوقيع رئيس اللجنة الإعلامية بقوى الحرية والتغيير، جعفر حسن عثمان، أطّلع عليه”باج نيوز”.

ودعت الحرية والتغيير، كافة الكتاب والصحفيين والإعلاميين للالتفاف حوله، ودعمه بما يخدم البلاد وقضية الانتقال نحو دولة الحرية والسلام والعدالة.

وأضافت” إنّ خطوة إصدار البيان تعدّ تعبيرًا حقيقيًا عن تضافر الجهود بين القوى السياسية والمهنية في مختلف المجالات للعبور بالمرحلة الانتقالية، وتحقيق التحوّل المدني الدیموقراطي”.

وأوضحت أنّ البيان تطرّق إلى عددٍ من النقاط الرئيسية والهامة، التي يمكن استصحابها في مرحلة البناء المقبلة، وتشير إلى الدور الكبير الذي يقوم به الإعلاميون لتعزيز الانتقال وتهيئة المناخ بمحاصرة الخطاب الإعلامي المضلل الذي يمارس التخوين والإرهاب تجاه كل صاحب رأي حر ومستقل، وتساهم في إنهاء حالة الاستقطاب الحادة التي يشهدها الفضاء العام، و المحاولات المستميتة لأضعاف وتفتيت قوى الثورة.

باج نيوز