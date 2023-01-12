مجموعة الهلال السوداني: الأهلي المصري يستعين بـ”عصام الحضري”





بحسب التقارير الصحافية.

بدأ مسؤولو نادي الأهلي المصري التحرّك من أجل إنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، وذلك من أجلّ مشاركته في المباريات المقبلة، بعد انقضاء فترة الـ 6 أشهر مدّة إيقاف اللاعب على خلفية رحيله من نادي الزمالك، والانتقال إلى نادي أفيس البرتغالي قبل سنوات.

وتضاربت الآراء حول موعد مشاركة كهربا في المباريات، وأشارت تقارير إلى أنّ الخطوة تتوقف على دفع الغرامة المالية.

وأشارت التقارير إلى أنّ القائمين في نادي الأهلي المصري، تواصلوا مع أحد المحامين في الاتحاد الدولي، وعرضوا عليه الملف بالكامل، من أجل إيجاد حل لأزمة كهربا بشكل قانوني، بحسب وكالة القاهرة 24.

وأوضحت المصادر أنّ سيناريو عصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، هو الوحيد الذي سيسمح للاعب بالمشاركة في المباريات المقبلة، استنادًا على تخطيه 28 عاما، وهي الفترة التي يرفض خلالها الفيفا إيقاف اللاعب.

وكان الحضري تعرض للإيقاف عقب رحيله من الأهلي والانتقال إلى سيون السويسري، قبل أن يشارك الحارس بشكل طبيعي في المباريات، بعد تقديم التماس للاتحاد الدولي لكبر سنه وتخطيه الـ 28 عام وقتها.

باج نيوز