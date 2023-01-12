البرهان وسلفاكير يعقدان إجتماعاً ثنائياً بأمانة الحكومة بجوبا





أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالجهود التي تضطلع بها حكومة جنوب السودان لتعزيز الأمن والاستقرار بالسودان. وأمن خلال لقائه برئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم بأمانة الحكومة بجوبا بحضور وزير خارجية جنوب السودان مييك إيي دينق ووزارء دفاع الدولتين على ضرورة تنشيط آليات التعاون المشترك في كافة المجالات.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي في تصريح صحفي أن الاجتماع ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وترقية العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالحريات الأربع، ووجها الجهات المختصة بالبلدين بدراسة تفاصيل بدء تنفيذ الاتفاقيات. وأبان أن الجانبين اتفقا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمعاملات التجارية والتعاون بين البنوك المركزية في الدولتين وإنشاء قوة مشتركة لحماية الحدود منعاً للنشاطات السالبة وتأميناً للحدود. وأضاف وكيل الخارجية إن الطرفين أكدا خلال الاجتماع على قدرة السودان وجنوب السودان على تذليل كافة العقبات والتحديات الداخلية. ولفت إلى أن الطرفين اتفقا أيضاً على أهمية مواصلة الجهود لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكالة سونا