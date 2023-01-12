رينارد يحسم الجدل ويكشف موقفه من الرحيل عن المنتخب السعودي





أوضح الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الأربعاء، موقفه من مغادرة تدريب “الأخضر”، وقيادة المنتخب البلجيكي، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز.

وكتب رينارد في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الأربعاء: “الأنباء التي تقول إنني تقدمت بعرض لتدريب المنتخب البلجيكي خاطئة تماما”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “هيت نيوزبلاد” البلجيكية، أن رينارد قدم طلباً لتدريب منتخب بلجيكا، بعد الإعلان عن رحيل مارتينيز.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قد أشار الشهر الماضي، إلى نيته البحث عن مدير فني جديد يقود المنتخب الأول خلفاً لمارتينيز، الذي تولى تدريب منتخب البرتغال مؤخرا بشكل رسمي.

يذكر أن رينارد يرتبط بعقد رسمي مع المنتخب السعودي الأول حتى عام 2027، وقاد الأخضر في نهائيات مونديال 2022، وحقق معه نتائج مميزة رغم الوداع من الدور الأول، أبرزها الفوز على الأرجنتين، حامل اللقب، بدور المجموعات بهدفين لواحد.

العربي الجديد