اتِّجاهٌ لتعديل قوانين تجارية بالسودان





أعلنت وزارة التجارة والتموين السودانية تدنّي حجم الصادرات في شهر نوفمبر المنصرم.

وكشف اجتماع لوزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد لعرض تقرير أداء الإدارات عن أسباب تدنِّي حجم الصادرات والذي أسند إلى عدة أسباب كان أهمها تدنِّي إنتاج بعض المحاصيل الزراعية.

و أشار تقرير التجارة الداخلية إلى رصد حركة توفير السلع الضرورية بالأسواق، و أكد التقرير وجود استقرار في سلعة السكّر وانخفاض في أسعار الزيوت.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعديل القوانين التي تخدم العمل التجاري والتي تمت مناقشتُها من قبل الإدارة القانونية والجهات المختصّة وتمّ رفعها لمجلس الوزراء ووضحت أنها تشمل قانون سِجِلَّ المصدِّرين والمستوردين وقانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009م وتقديم مشروعي قانون التعاون وقانون تسهيل التجارة

وقالت إنه يعتبر مشروع قانون جديد لتسهيل التجارة من خلال النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات.

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