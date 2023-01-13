



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 13 يناير 2023م.

صحيفة الانتباهة:

سلك: عودة قيادات الحرية والتغيير للحكم”وسواس” سياسي.

قوات مشتركة لحماية الحدود بين السودان والجنوب.

تحركات مصرية مكثّفة لتسويق مبادرة سياسية في البلاد.

لجنة فنية تحقق في الآثار الصحية والبيئية للتعدين بنهر النيل.

ضبط أخطر 14 مروّج مخدّرات في الخرطوم

صحيفة الصيحة:

البرهان وسلفاكير يتّفقان على إنشاء قوة مشتركة لحماية الحدود.

توصية لـ”مؤتمر التفكيك” بتكوين محكمة خاصة وإلغاء أحكام قضائية.

حملات مشتركة مكثّفة توقف مروّجين ومتعاطين للمخدّرات بالخرطو.

الكتلة الديمقراطية: موقفنا تّجاه التوافق الوطني ثابت دون إقصاء.

قفزة كبيرة في أسعار الدولار بالسوق الموازي

صحيفة الجريدة:

مواكب بالخرطوم والولايات تندّد بتضييق الحكومة على”معاش الناس”.

المالية: أوّلوية مشروع موازنة العام الجاري المياة والصحة والتعليم.

طلاب سودانيون يتّجهون للدراسة في الجامعات المصرية.

الناطق الرسمي باسم العملية السياسية يؤكّد بأنّ مصر ليست لديها مبادرة بديلة

صحيفة النيل الدولية:

تحديد موعد الظهور الرسمي الأول لرونالدو مع النصر السعودي

الهلال يتراجع عن قرار حرمان المريخ من اللعب فى الجوهرة رسمياً

بعثة منتخب السودان تصل الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحلين (الشان)

إنطلاقة بطولة “الشان” بالجزائر اليوم

رسميا.. المنتخب المغربي لن يشارك في شان الجزائر

تعرف إلى أبرز القنوات التلفزيونية الناقلة “شان الجزائر”

رسميا بيع شركة المصارعة WWE الى المملكة العربية السعودية

صحيفة السوداني:

تفاصيل المرحلة النهائية للعملية السياسية لمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام 30 يونيو (البيان الختامي)

استئجار بارجة تحلية مياه لحل مشكلة العطش في بورتسودان

الحكم بالسجن المؤبد والجلد على اثنين من المتهمين قاما بنهب واغتصاب مواطنة بدار السلام

محامي قتلة غرانفيل: عبد الرؤوف مستعد للاعتذار للشعب الأمريكي

قرار بتحسين المعاشات في السودان

الأتحاد الاوربي: العملية السياسية افضل وسيلة لوقف الانقسامات في السودان

صحيفة أخبار اليوم:

سوق السندات والصكوك الخضراء والمستدامة يسجل رقماً قياسياً جديداً في منطقة الخليج خلال عام 2022

عام ملئ بالتقلبات لأسواق الغاز الطبيعي .,والطلب الصينى يتراجع 1,4%الى 363.1 مليار متر مكعب

“جيه إل إل”: نمو اقتصادات دول ” التعاون الخليجي ” يحفز الاستثمارات العقارية الدولية