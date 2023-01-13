نوّاب الاختصاصيين يضرّبون عن العمل





أعلنت لجنة أطباء نواب الإختصاصين في السودان، عن الدخول في إضراب عن العمل بالمؤسسات والمرافق الصحية بسبب ارتفاع تكاليف التدريب من قبل المجلس القومي للتخصصات الطبية.. وقال أحد الاطباء الذي فضل حجب اسمه إن المجلس طبق زيادات تجاوزت 300 في المئة، وأوضح أن الطبيب كان يدفع مبلغ 50 الف جنيه رسوم حتى العام 2022 للتدريب، لكن المجلس قرر في مطلع يناير لعام 2023 تطبيق زيادة بلغت (400) ألف جنيه لكل طبيب. وزاد: هذه الخطوة أثارت حالة من السخط وسط الأطباء، بسبب الزيادة غير المتوقعة. وأردف بالقول “يظل الطبيب يعمل لساعات طويلة في المرافق الصحية من المستشفيات، والمراكز العلاجية دون أي مقابل بينما الدولة، سعت إلى فرض رسوم أشبه بالجبايات على الأطباء.

الجريدة