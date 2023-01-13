القبض على موظفين حكوميين أختلسوا (٧٧) مليون بجنوب دارفور





دونت حكومة جنوب دارفور بلاغات تتعلق بالاعتداء على المال العام في مواجهة عدد من الموظفين الحكوميين، يعملون بوزارة البنى التحتية استولوا على مبالغ تصل الى (٧٧) مليون جنيه، وقال وزير البنى التحتية المكلف بولاية جنوب دارفور عادل جابر، في اللقاء التنويري الذي عقده بمكتبه بحضور مديري الإدارات بالوزارة، ممثل المراجع العام بالولاية، المراجع الداخلي، مستشار الوزير لشؤون التنمية والمستشار القانوني للوزارة، وكشف الوزير أن التهم موجهة إلى المدير المالي السابق ورئيس الخزانة ومفتش أول صراف وصراف واحد.

وأكد جابر أنه تم القبض على كل المتهمين في البلاغ بعد فتح بلاغ بقسم نيالا وسط بالرقم ٢٠٣\٨٩\ ١٧٧ المال العام مبينا أن قيمة المبلغ المعتدى عليه ٦٨,٢١٦,٧١٥ مليون جنيه وأن هناك مبلغا آخر تم اختلاسه تبلغ قيمته أكثر من ٨ مليون جنيه وأن جملة الاعتداء بلغت قيمته (٧٧) مليون جنيه. وكشف عادل أصداره قرارا بإغلاق خزانة الوزارة مؤقتاً والبدء في إجراءات فتح حساب تجاري للإيرادات فقط، وتمت مخاطبة وزارة المالية بذلك.

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