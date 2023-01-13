تفاصيل عرض الهلال السعودي لضم ميسي





كشفت مصادر عن تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الصيف المقبل.

وأبدى الهلال استعداده بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية لدفع 350 مليون دولار سنويا للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.

وأوضحت المصادر أن صفقة ليونيل ميسي هي الأمنية الأكبر للهلال خاصة بعد تعاقد غريمه النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتعاقد النصر مع رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعرف الصراع بين ميسي قائد الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان الحالي، وبين رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ونجم مانشستر يونايتد السابق، لفترة طويلة من الزمن.

وكان خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحيفة “ماركا” قد كشف في وقت سابق عن تقديم نادي الهلال عرضًا لضم ميسي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري مع وجود خيار التمديد لموسم جديد بموافقة الطرفين.

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