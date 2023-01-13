طلاب سودانيون يتجهون للدراسة في الجامعات المصرية





اتجهت العديد من الأسر السودانية الى ابتعاث ابنائها الى مصر من أجل الدراسة، فيما فضلت بعض الأسر العيش بصورة شبه دائمة هناك، نسبة لانخفاض رسوم الدراسة التي لا تتعدى ٦٠٠ دولار للسنة الدراسية، أي ما يعادل ٣٤٥ ألف جنيه، وهو مبلغ بسيط مقارنة برسوم الجامعات الخاصة، ورسوم تسجيل الجامعات الحكومية بالسودان والتي تتراوح بين ٢ إلى ١ مليون جنيه للعام الدراسي اضافة الى انخفاض تكاليف السكن والإعاشة والترحيل في جمهورية مصر، اذ لا يتجاوز صرف الطالب ١٠٠ دولار في الشهر أي ما يعادل ٥٨ ألف جنيه سوداني، مقارنة مع المصروف اليومي والشهري للطالب في الخرطوم،

وذكر بعض الطلاب وأسرهم أن أكثر المشكلات التي واجهت عدداً كبيراً منهم، عمليات الاحتيال التي تمارسها بعض الوكالات المتخصصة في شؤون التعليم، ووقع طلاب ضحية لتلك الوكالات.

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