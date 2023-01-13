جملة من الترتيبات لزيارة البرهان للنيل الأزرق





أعلنت اللجنة العليا للإعداد لزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للنيل الأزرق اكتمال الترتيبات لزيارة الرئيس لمدينة أولو في إطار الترتيبات الأمنية.

وقال الأمين العام لحكومة الإقليم، مقرر اللجنة العليا، ميرغني مكي ميرغني إن اللجنة وضعت الترتيبات اللازمة لاستقبال رئيس مجلس السيادة في مطار الدمازين .

وكشفت اللجنة خلال اجتماع أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بالمجلس التشريعي برئاسة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بالاقليم عباس عبدالله كارا عن إعداد جملة من البرامج التي سيتم تنفيذها في إطار برنامج الزيارة .

وإلى ذلك، أكد وقوف اللجنة على إجراءات تنفيذ الزيارة بمنطقة “قرقدة” في إطار مهرجان الرماية السنوي السابع والخمسين, مشيراً إلى تكوين لجان فرعية شملت لجنة المراسم ولجنة السكن والضيافة ولجنة للإعلام برئاسة رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، إلى جانب لجنة الفرق الشعبية والحشد، لافتاً إلى مواصلة اجتماعات اللجنة المختلفة إنجاحاً لبرنامج الزيارة.

ويذكر أن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي أعلن في وقت سابق عن زيارة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للإقليم في غضون الأيام المقبلة حيث قرر تشكيل لجنة عليا معنية للتحضير لتنظيم الزيارة

وأكد بادي إن الزيارة تمثل فرصة عظيمة “ستسمح للبرهان بالتعرف ميدانياً على الأوضاع في المنطقة، أبرزها الترتيبات الأمنية والعودة الطوعية للاجئين من دول إثيوبيا وجنوب السودان”

وأشار بادي إلى أن الزيارة يمكن أن تكون مدخلاً للتنمية الشاملة في الإقليم، داعياً جميع المواطنين إلى المشاركة في استقبال رئيس مجلس السيادة.

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