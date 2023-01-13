قرعة مونديال الأندية تسفر عن مواجهة عربية نارية





أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي ستقام الشهر المقبل في المغرب، عن مواجهة نارية بين الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي.

وسيواجه الأهلي المصري، في الدور الثاني حال فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

وحسب قرعة مونديال الأندية، فإن الأهلي المصري سيكون في طريق ريال مدريد بطل أوروبا، في المربع الذهبي.

أما فلامنغو البرازيلي، فسيواجه في نصف نهائي البطولة، الفائز من لقاء الوداد البيضاوي والهلال السعودي.

يذكر أن كأس العالم للأندية، ستقام في المغرب خلال الفترة بين 1 و11 فبراير المقبل، وستشهد مشاركة سبعة أندية وهي الوداد الرياضي المغربي، بطل دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب كل من ريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا)، والأهلي المصري (وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا)، وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، وفلامنغو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، والهلال (بطل آسيا).

روسيا اليوم