خالد بخيت يعترف بـ”مشكلة” كبيرة تواجه الهلال





كشف المدرب العام لنادي الهلال، خالد بخيت، عن مشكلة كبيرة يواجهها فريقه وعانى منها في القسم الأوّل من الدوري الممتاز.

وقال بخيت بحسب تصريحاتٍ أوردها الموقع الرسمي، الجمعة، إنّ الهلال يعاني من عدم ثبات الخطّ الخلفي بسبب بعض الأخطاء بجانب الإصابات التي تعر ض لها بعض العناصر التي تنشط في الخطّ الخلفي.

وأضاف” وضح ذلك من خلال عدم الانسجام والتوافق بالشكل المطلوب في هذا الخطّ، وأسفر عن استقبال بعض الأهداف”.

وتعهّد خالد بخيت، بالعمل على تصحيح الأخطاء التي شابت أداء الفريق في القسم الأول من الموسم، والعمل الجاد من أجلّ معالجتها لضمان ظهور الفريق بالشكل المطلوب.

باج نيوز